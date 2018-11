Der Ausfall von Thiago, der am Dienstag beim DFB-Pokalspiel gegen Rödinghausen (2:1) nach einem Foul verletzt runter musste, verschärft die Personalsituation beim FC Bayern merklich. "Er hat bis heute eine außerordentliche Saison gespielt, war in allen Spielen sehr dominant und präsent. Umso ärgerlicher ist es, dass er verletzt ausfällt", sagte Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg an diesem Samstag (15.30/Sky und im AZ-Liveticker).