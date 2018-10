Umstände noch unklar Fitness-Legende Mandy Blank ist tot

Es ist ein Schock für die komplette Sportwelt: Der vielleicht größte Star der weiblichen Fitness-Szene ist völlig überraschend gestorben. Wie das US-Portal "TMZ" meldet, wurde Mandy Blank tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Die mehrfache Weltmeisterin sei von ihrer Haushälterin leblos in der Badewanne aufgefunden worden. Die zu Hilfe eilenden Rettungskräfte konnten aber nur noch ihren Tod feststellen.