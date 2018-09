Schon am späten Nachmittag war in der Osterangerstraße in Lochhausen eine Buche umgestürzt und hatte einen Strommasten mitgerissen. Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtwerke räumten den Baum und auch den beschädigten Strommasten beiseite. Die Stadtwerke stellten zwei neue Masten auf, um die Stromversorgung wiederherzustellen.