München - Eine der populärsten Ideen in den Amtsjahren Dieter Reiters betraf nicht den Konzertsaal, die Technik in der Verwaltung, den städtischen Haushalt oder eines all jener anderen Themen, mit denen man sich im Rathaus ausführlich beschäftigt. Reiters Plan, in der Fußgängerzone und am Marienhof Stühle aufzustellen, kam sehr gut an.