Der Berater des Polen, Maik Barthel, kann die Kritik an seinem Schützling nicht nachvollziehen. Insbesondere die Einschätzung zu dessen Leistung ist ihm ein Dorn im Auge. "Man kann immer Spieler kritisieren, aber diese Art ist nicht in Ordnung", sagte Barthel der Sportbild. "Robert schießt zweimal 30 und einmal 29 Tore in der Bundesliga und wird dann nur für das Ausscheiden gegen Real verantwortlich gemacht. Das ist eine seltsame Wahrnehmung."