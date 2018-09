Trainer Niko Kovac pflichtete dem 66-Jährigen bei. "Ich will da niemanden an den Pranger stellen, aber das ist nicht das erste mal, dass wir deshalb einen Spieler verlieren", stellte der Kroate nach der Partie fest. "So langsam reicht's mir: Wir haben jetzt den dritten Spietag in der Bundesliga und ich habe das Gefühl, dass wir Freiwild sind", schimpfte Kovac. (Hier finden Sie die Stimmen zum Spiel)