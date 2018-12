Umbruch beim FC Bayern Uli Hoeneß bekräftigt Interesse an Benjamin Pavard

Laut Uli Hoeneß gebe es beim deutschen Rekordmeister derweil noch gar keine konkreten Absichten für Zugänge im Winter und Sommer. "Im Moment haben wir über die Planungen in der Winterpause und im Sommer noch nicht gesprochen. Wir haben in der unruhigen Zeit, die wir hinter uns hatten, noch keine Zeit für Transferplanungen gehabt", sagte Hoeneß. Grundsätzlich bestätigte der Bayern-Präsident aber eine Transferoffensive für die kommende Saison: "Am 1. Juli, da geht's noch mal richtig rund."