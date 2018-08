Am Montag, 4. September, beginnen die Stadtwerke München (SWM) mit den ersten Maßnahmen, die für den Umbau notwendig sind. Sie errichten an der Arnulfstraße/Ecke Nibelungenstraße eine provisorische Wendeschleife für die Trambahnen. Die Linien 16 und 17 wenden dann während der Bauarbeiten hier vorzeitig. Hierfür werden an der Südseite der Arnulfstraße und an der Einmündung zur Nibelungenstraße fünf Bäume gefällt. Ab Mitte November ist die Durchfahrt von der Nibelungenstraße auf die Arnulfstraße gesperrt. 15 Parkplätze fallen weg. Die Arnulfstraße ist auf Höhe der Baustelle in beide Richtungen nur einspurig befahrbar.