Zu hohe Preisvorstellungen der Vermieter

Zu seinem derzeitigen Angebot zählen auch zwei Ladenflächen in der unteren Altstadt, in einer war viele Jahre ein Teeladen. Anfragen erhalte er wenig von Handelsseite, mehr von Gastronomen. "Da haben wir sehr viele Nachfragen." Dass das Interesse von Einzelhändlern an Flächen in der Stadt nachlasse, macht Schiener unter anderem an den teils zu hohen Mieten fest. "Komplett verrückt" seien einige Vermieter von Ladenflächen, was deren Preisvorstellungen angehe. "Die finden dann keinen, aber das ist ihnen offenbar egal." Schiener zufolge gibt es aber auch andere Beispiele, bei denen die Vermieter künftigen Mietern entgegenkommen.