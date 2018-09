Umarmungen, Selfies und ein Song Ed Sheeran besucht kranke Kinder in Boston

Diesen Besuch werden die Patienten des Boston Children's Hospital sicherlich nicht so schnell vergessen. Am Wochenende schaute Ed Sheeran (27) in dem Kinderkrankenhaus vorbei. Der Sänger verbrachte etwas Zeit mit den Kids, beantwortete Fragen, knipste Selfies, umarmte Patienten und sang seinen Hit "Perfect", wie die Klinik bei Facebook schreibt. Außerdem postete das Krankenhaus neun Fotos, auf denen Sheeran ein Lächeln auf die Gesichter von Kindern, Eltern und Bediensteten zaubert.