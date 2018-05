München – Vergangene Woche hatte der FC Bayern sein neues Heim-Trikot für die kommende Saison vorgestellt, am letzten Spieltag der aktuellen Saison kam es erstmals zum Einsatz: Markante Rauten ziehen sich in verschiedenen Rottönen über die gesamte Brust, die Ärmel und den Kragen des Trikots. Angeordnet sind sie in M-Form - eine Anlehnung an den Vereinsslogan "Mia san Mia". Außerdem haben die neuen Shirts einen V-Ausschnitt und marineblaue Akzente an den Ärmeln. Ebenfalls in Marineblau sind die neuen Hosen gehalten.