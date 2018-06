Ulrike Hübner Oper-Zutritt verwehrt: Herzogpark-Lady muss draußen bleiben

Regen verzögerte die Anfahrt

Ulrike, die sich für so einen Anlass freilich gern aufbrezelt und stets genug Zeit einplant, hat einen wichtigen Pünktlichkeits-Faktor unterschätzt: das Wetter. Weil es am Donnerstagnachmittag in München schüttete, war das Durchkommen auf den Straßen reichlich schwierig.