Womit die schillernde Society-Frau, verbandelt mit Gastro-Visionär Erich Kaub, nicht gerechnet hat, waren die spanischen Behörden. Wie knallhart diese agieren können, muss sie aktuell so deutlich spüren, dass sie ohne Schlaftabletten nicht mehr die Augen zubekommt. Was ist passiert? Ulrike Hübner hat im Zuge ihres aufwendigen Umzugs auch ihr geliebtes Auto, einen Bentley Flying Spur in Metallicgrün, von München nach Marbella bringen lassen.