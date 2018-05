Und Hoeneß’ Wunsch war Lucic Befehl. Vor allem dank seiner 16 Zähler in der Schlussphase siegten die Bayern am Ende noch mit 98:85 – und sicherten sich damit und dank Berlins Patzer Platz eins in der regulären Saison. Der garantiert ihnen Heimvorteil bis in eine mögliche Finalserie und damit die bestmögliche Ausgangsposition. Mehr aber auch nicht.