Nyon - Die Würfel sind gefallen, das nächste "Sommermärchen" kann kommen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte sich bei der Vergabe durch die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Donnerstag in Nyon gegen den türkischen Verband durch. Die Verantwortlichen des DFB können also tief durchtamen: Die EM 2024 findet in Deutschland statt.