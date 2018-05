Kiew - Die Münchner Gruppenspiele der historischen Fußball-EM 2020 finden am 16., 20. und 24. Juni 2020 statt. Das Viertelfinale in der Allianz Arena von Rekordmeister Bayern München steigt am 3. Juli. Das geht aus dem Spielplan für das Turnier in zwölf Ländern hervor, den das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag verabschiedete.