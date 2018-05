München - Die Champions League ist vorbei – am Ende konnte sich Real Madrid zum dritten Mal in Folge als Sieger der "Königsklasse" krönen. Einen Tag nach dem Endspiel hat die UEFA auch ihre Mannschaft der Saison veröffentlicht. Und bei den vorhandenen 18 Spielern ist alles vertreten, was im europäischen Spitzenfußball Rang und Namen hat.