Altstadt - Einen üblen Scherz erlaubte sich ein Mann in der Nacht auf Donnerstag mit der Polizei. Er rief um 0.35 Uhr auf der Polizeiinspektion im Westend an und erzählte, er würde auf der Müllerstraße mit einer Schrotflinte bedroht werden. Laut Polizei klang er bei seiner Schilderung sehr überzeugend. Nachdem der Mann aufgelegt hatte, schickte die Polizei rund 20 Streifenwagen in Richtung Müllerstraße los.