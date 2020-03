Hass gegen Dietmar Hopp: Es fing im Kleinen an

Woher rührt der Hass gegen diesen mit zig Auszeichnungen (etwa das Bundesverdienstkreuz) geehrten Mann, der rund 800 Millionen in gemeinnützige Zwecke gesteckt hat? Im Kleinen fing es in der Kreisliga an. Hopp half bei der Verpflichtung von Erwin Rupp, einem Mittelfeldspieler, der beim VfB Eppingen 37 Spiele in der 2.Liga bestritten und dabei acht Tore erzielt hatte – und so einer spielte nun Kreisliga! So begann der Aufstieg des Dorfklubs: nach zwei Jahren in die Bezirksliga, vier Jahre Landesliga, weitere vier in der Verbandsliga, eins in der Oberliga, sechs in der Regionalliga, ehe es mit Ralf Rangnick ganz nach oben ging – das alles nicht ohne Neid beäugt von der Konkurrenz, die über weniger potente Geldgeber verfügte.