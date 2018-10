Übersee - Plötzlich stand der Dachstuhl in Flammen: Am Sonntagabend gegen 21 Uhr rückten die Feuerwehren aus Übersee und Grassau aus, um einen Brand in einem kleinen Einfamilienhaus in Übersee (Lkr. Traunstein) zu löschen. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums erklärte laut "chiemgau24.de", dass es keine Verletzten gibt.