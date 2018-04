Endlich! Einzug in die Modelvilla

Währenddessen durften die restlichen Kandidatinnen einen freien Tag in Hollywood verbringen - doch auch da verbarg sich die eine oder andere Überraschung. Denn plötzlich kam Heidi Klum in einem Van angefahren und lud die Nachwuchsmodels zu sich nach Hause ein. Doch reingelegt: Das Anwesen entpuppte sich schließlich als die Modelvilla, in der die Mädchen ab jetzt leben dürfen. Dort warteten auf die zukünftigen Topmodels nicht nur eine Bettwäsche mit ihrem jeweiligen Foto und jede Menge Geschenke sondern auch ein "fetter Raum voller Klamotten".

Bittere Entscheidung für Team Thomas

Zur Entscheidung hatte Heidi Klum in Folge zehn ganz besondere Überraschungsgäste geladen: Mickey und Minnie Mouse beobachteten die "Happy Glamour Walks" der Models, die als extravagante Versionen der Zeichentrick-Ikonen gestylt waren. "Ein ganz kleiner oder auch ganz großer Traum" der auch für Heidi Klum in Erfüllung ging. Besonders freute sich aber Klaudia: "Ich mag Mickey Mouse so sehr. Das ist so cool und ich habe heute die größte Schleife, das ist so schön."

Weniger schön wurde die Entscheidung für Juror Thomas Hayo. Denn im Gegensatz zu Michael Michalsky, der sich in dieser Woche von keiner seiner Kandidatinnen trennen musste, verlor er gleich zwei Mädchen aus seinem Team im Kampf um den Titel "Nur eine kann 'Germany's next Topmodel' werden".

"Nach langem, langem Suchen habe ich heute leider kein Foto für dich", urteilte Heidi Klum schonungslos bei Kandidatin Bruna. Und auch bei Victoria hieß es: "Die anderen Mädchen haben dich überholt." Klaudia hingegen bekam dafür gleich zwei Fotos von der Model-Mama und eine wichtige Ansage noch obendrauf: "Jetzt muss ich ganz ernsthaft etwas loswerden: Du bist schön. Du darfst nicht denken, das Anders-Sein was Schlechtes ist. Du selbst bist eine Superkraft." Nächste Woche steht übrigens das große Venus-Casting an...