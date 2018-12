Überraschungsbesuch im Kapitol Die Trumps erweisen George H. W. Bush die letzte Ehre

Drei Tage nachdem der ehemalige US-Präsident George H. W. Bush im Alter von 94 Jahren verstorben ist, haben die Trauerfeierlichkeiten begonnen. Am Montag ist der Leichnam des 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika im Kapitol in Washington aufgebahrt worden. Am Nachmittag hatten Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses dem Toten gedacht. Auch Bushs ältester Sohn George W. Bush (72), dessen Frau Laura (72) sowie US-Vizepräsident Mike Pence (59) nahmen an der emotionalen Zeremonie teil.