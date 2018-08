Überraschung im Schuhladen Justin Timberlake in Berlin: Shoppingtour vor den Konzerten

Am Wochenende hatte Justin Timberlake (37, "Can't Stop The Feeling!") beruflich in Berlin zu tun. Am Samstag und Sonntag waren zwei Konzerte seiner "The Man of The Woods"-Tour in der Mercedes-Benz-Arena angesetzt. Der Popstar nutzte die Gunst der Stunde und unternahm einen kleinen Shoppingbummel durch die deutsche Hauptstadt. Seine Fans hielt er dabei via Instagram auf dem Laufenden.