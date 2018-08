Überraschung im Restaurant Robin Thicke und seine Freundin verraten das Geschlecht ihres Babys

In Thickes Instagram-Video sieht man, wie Love Geary die Torte mit einem Löffel anschlägt und rosa Farbe aus dem Schoko-Kuchen herausströmt. Anschließend jubeln die Gäste und US-Produzent Mark Birnbaum (66) sagt in die Kamera: "Es ist ein Mädchen." Der gemeinsame Freund scheint die beiden mit der Torte überrascht zu haben. "Großartige Nacht! Danke an Mark Birnbaum und das 'Catch'-Restaurant. Und vor allem an April Love Geary. Ich liebe dich", schrieb Thicke zu dem Clip. Auch seine Freundin postete stolz ein Bild auf Instagram von sich und schrieb: "Es wird ein Mädchen".