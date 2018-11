Binta sitzt im Rollstuhl. Die Neunjährige ist kaum belastbar, hat drei große Löcher in ihrer Herzkammer. Ein schwieriger Eingriff, den das Deutsche Herzzentrum nur selten vornimmt. Ohne ihn wäre Binta wohl immer an den Rollstuhl gebunden. So kann sie das Krankenhaus voraussichtlich Anfang Januar verlassen. "Ich will etwas zurückgeben", sagt Asamoah. Damit Binta für ihr Herz bald auch nur noch Tabletten nehmen muss.