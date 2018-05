Treffen in Panmunjom Südkoreas Präsident trifft überraschend Kim Jong Un

Trump hält Gipfel mit Nordkoreas Machthaber doch noch für möglich

Wenige Stunden zuvor hatte Trump via Twitter bekanntgegeben, dass er einen Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber am 12. Juni in Singapur doch noch für möglich hält. Am Donnerstag hatte Trump das geplante Treffen, bei dem es um eine friedliche Lösung des langjährigen Streits um das nordkoreanische Atomprogramm gehen sollte, noch abgesagt.