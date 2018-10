Überraschender Casual-Look Herzogin Kate: Hat sie sich das von Schwägerin Meghan abgeschaut?

Für ihren Besuch der Basildon Sporting Village in Essex, deren Programm Coach Core angehende Trainer und junge Athleten fördert, kleideten sich der Herzog und die Herzogin von Cambridge überraschend zurückhaltend. Während Prinz William auf ein Outfit in Marineblau setzte, begleitete ihn seine Frau in schwarzer Jeans, kombiniert mit einem schwarzen Rollkragen-Pullover und einem grau karierten Blazer der Marke Smythe. Dazu trug sie flache Ankleboots von Russell & Bromley.