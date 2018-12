Überraschende Spitzenreiter Apple: Die Toptitel 2018 aus den Bereichen Film, Musik und Co.

Überraschungen und Favoritensiege

So führt bei Apple Music etwa Bausa mit seinem Lied "Was Du Liebe nennst" die Toptitel-Rangliste von 2018 an, während es Drake mit "God's Plan" geradeso in die Top 10 geschafft hat. Überraschung auch bei den Topalben: Die Pole Position schnappte sich in dieser Disziplin Capital Bra mit "Berlin lebt" noch vor Superstar Ed Sheeran und "÷ (Devide)".