Haidhausen - Es ist erst wenige Wochen her, da spielten hier noch spontan Musiker auf, das Nomiya war voll wie all die Jahre jeden Abend. Das japanisch-bayerische Wirtshaus: lebendig wie eh und je. Und heute? Hängt ein handgeschriebener Zettel an der Tür. Aus "familientechnischen und auch gesundheitlichen Gründen" steht da, sei "bis auf Weiteres geschlossen".