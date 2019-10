Überraschende Neuigkeiten Apple TV App jetzt auch auf Amazon Fire TV verfügbar

Gute und überraschende Nachrichten für alle Amazon Fire TV-Kunden: Wie das Unternehmen bekannt gab, ist ab heute in Deutschland auch dort die Apple TV App verfügbar. Damit kann man erstmals alle Serie, Filme und Channels auf dem Fire TV sehen, die man via Apple gekauft hat. Zusätzlich wird auch der neue Streamingdienst Apple TV+, der ab dem 1. November an den Start geht, über den Fire TV empfangbar sein.