Überhitzter Wohnungsmarkt Zwölf-Punkte-Plan zum Mietenstopp: Die Pläne der SPD

Das Kabinett hatte erst in der vergangenen Woche ein Gesetz zum Schutz vor überhöhten Mieten auf den Weg gebracht. Es soll die bereits geltende Mietpreisbremse verschärfen und die finanzielle Beteiligung von Mietern an Modernisierungskosten begrenzen. Die SPD will nun weitergehen: "Der Druck auf dem Mietmarkt ist heute so dramatisch, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen", hieß es.

Für Diskussionsstoff sorgt seit Bekanntwerden des Zwölf-Punkte-Plans vor allem der "Mietenstopp". Denn eine Begrenzung von Mieterhöhungen auf die Inflationsrate wäre für Vermieter ein deutlicher Einschnitt: Die Europäische Zentralbank strebt eine Preissteigerung von etwa zwei Prozent an, Deutschland liegt derzeit genau bei diesem Wert.

Verboten: "Drastische Eingriffe in Wohnungsmarkt"

Bislang darf die Miete innerhalb von drei Jahren um bis zu 15 Prozent erhöht werden. Aus Sicht des Sozialverbands VdK sind "drastische Eingriffe in den Wohnungsmarkt" unbedingt geboten. "Wir fordern dringend mehr sozialen Wohnungsbau und Maßnahmen, die allen Menschen weiterhin gutes Wohnen ermöglichen", sagte Präsidentin Verena Bentele.

Auch der Deutsche Mieterbund zeigte sich erfreut. "Ich finde es positiv, dass jetzt eine Regierungspartei ernst macht bei der Frage, wie ein soziales Mietrecht aussehen kann", sagte Geschäftsführer Ulrich Ropertz. "Das ist sicherlich geeignet, Dampf aus den Mietsteigerungen zu nehmen."

Der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Föst, warf den Sozialdemokraten dagegen "reinen Populismus" vor. "Wir brauchen nicht mehr Konfrontation, sondern mehr Wohnraum. Dafür müssen wir mehr, schneller und günstiger bauen. Wer jedoch Bauherren und Vermieter knebeln will wie die SPD, wird genau das Gegenteil erreichen", sagte er.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Wohnungspolitik am Wochenende ebenfalls als einen Arbeitsschwerpunkt der Bundesregierung: "Wir investieren in ganz besonderer Weise in den Wohnungsbau, durch das Baukindergeld zum Beispiel, aber auch durch eine Sonderabschreibung, damit wir mehr Wohnungen bauen können und genauso auch im sozialen Wohnungsbau", sagte sie in ihrem wöchentlichen Podcast.

Einen direkten Bezug auf die SPD-Forderungen gab es in dem aufgezeichneten Internetauftritt der Regierungschefin aber nicht.