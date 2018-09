Übergriff vor zwei Jahren "Er versperrte nackt den Ausgang": Nächste Anklage gegen Kevin Spacey

Der nicht beim Namen genannte Masseur sei damals in Spaceys Anwesen in Malibu beordert worden. Doch schon früh sie die Massage-Sitzung aus dem Ruder gelaufen. So habe Spacey darauf bestanden, nackt auf dem Rücken zu liegen. Aus der Klageschrift zitiert die Seite: "Spacey griff den Kläger an und nötigte ihn, indem er ihn gewaltsam dazu zwang, seine Genitalien zu berühren". Auch habe er versucht, den Mann gegen dessen Willen zu küssen und ihm schließlich zwischen die Beine gegriffen.