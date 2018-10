München - Ein 17-Jähriger hat sich am Dienstag offenbar derart betrunken, dass er den Weg in sein Hotelzimmer nicht mehr fand. Zwei Frauen aus Kanada (beide 35) trafen ihn auf dem Flur des Hotels in der Arnulfstraße und halfen ihm. Die brachten ihn ein sein Hotelzimmer und legten ihn auf ein Bett. Eine der beiden Frauen eilte los, um an der Rezeption Hilfe zu holen. Die andere Frau blieb bei dem 17-Jährigen.