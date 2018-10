Etwa zwei Stunden lang befragt der Vorsitzende Richter daraufhin George I. Es ist zäh: I. betont immer wieder, er habe nichts gesehen und nichts gehört, nur außerhalb des Hauses Schmiere gestanden. Mit den Gewalttaten habe er nichts zu tun, weder wisse er, wer dafür verantwortlich sei.

Seine Aussagen wirken unglaubhaft – beispielsweise als Lichtbilder des rekonstruierten Tatorts gezeigt werden. Darauf zu sehen ist der Hausflur, auf halber Höhe verkeilt ein massiver Holztisch die Türe zur Kammer, in der die Eheleute K. gefangen gehalten wurden. Obwohl DNA-Spuren von George I. an einer der Türen im Flur gefunden wurden, behauptet der, er habe den Tisch nicht gesehen. "Es war so dunkel, ich habe nicht drauf geachtet." Auch bei Nachfragen zu seinem Beuteanteil und wo der Schmuck genau zu Geld gemacht wurde, gibt sich der Angeklagte unwissend.

Gegenseitige Beschuldigungen, aber keine Ergebnisse

Gegen Ende der Verhandlung äußert sich Simion J. (41) durch seine Verteidigerin und belastet Georgian-Vincius G. (27).

Er selbst sei nur der Fahrer gewesen, habe aber nach der Tat im Auto einen Streit mitbekommen, bei dem Sever D. (51) Georgian-Vincius G. beschuldigte, das Opfer viel zu brutal geschlagen zu haben.

Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.