Über zwei Millionen Ausgaben verkauft Michelle Obamas Autobiografie ist das bestverkaufte Buch des Jahres

Nur etwas über zwei Wochen hat Michelle Obama somit gebraucht, um das Enthüllungsbuch "Feuer und Zorn: Im Weißen Haus von Donald Trump" vom Thron der Topseller zu stoßen. Aber nicht nur in ihrer US-Heimat ist "Becoming" ein Hit, die Autobiografie wurde inzwischen schon in 31 Sprachen übersetzt und ist auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und vielen weiteren Ländern ein voller Erfolg.