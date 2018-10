Über seinen Umgang mit Frauen "Ich fühle mich schlecht": Arnold Schwarzenegger zeigt Reue

In den vergangenen Jahren kam immer wieder Kritik an Schwarzenegger bezüglich seiner Einstellung zu männlichen und weiblichen Stereotypen auf. Etwa 2004, als er in einer politischen Debatte zu "mädchenhafte Männer" anprangerte. Für Schlagzeilen sorgte selbstredend auch sein Seitensprung mit seiner ehemaligen Haushälterin, mit der er seine damalige Frau Maria Shriver (62) betrog. Aus der Affäre entsprang ein uneheliches Kind.