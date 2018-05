Gomez: Keine persönlichen Probleme mit Wagner

Mit Petersen stehen auch noch Timo Werner (RB Leipzig) und Mario Gomez (VfB Stuttgart) im Offensiv-Aufgebot Deutschlands. Ebenjener Gomez hat sich jetzt zur Personalie Sandro Wagner geäußert. "Dass er enttäuscht ist, ist doch klar", so der 32-Jährige im Interview mit "t-online.de". Und weiter: "Aus meiner Sicht war es auch eher ein Spiel der Medien, die versucht haben, uns in eine Rivalität hineinzudrücken. Wir mussten beide aufpassen, nicht ständig in ein Fettnäpfchen zu treten. Ich habe mich darauf nie wirklich eingelassen, weil es nichts bringt und nicht mein Charakter ist."