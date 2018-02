Über ihre "Imagination Library" Dolly Parton hat unglaubliche 101 Millionen Bücher gespendet

Nun wurde Parton am Dienstag eine ganz besondere Ehre zuteil. Um symbolisch das 100-millionste-Buch zu übergeben, besuchte die Country-Sängerin die Library of Congress, die Forschungsbibliothek des Kongresses der Vereinigten Staaten. Dort wurde sie von der Leiterin der Bibliothek, Carla Hayden (65), empfangen. Parton las aus ihrem eigenen Kinderbuch "Coat of Many Colors", was unter anderem auch live ins Netz und an andere Bibliotheken übertragen wurde. Damit startete sie auch eine neue Initiative, in der Kindern in einem Stream vorgelesen werden soll, der ebenfalls an US-Bibliotheken im ganzen Land übertragen wird.