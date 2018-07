Erster Schritt ist die Demontage der vorhandenen Deckenverkleidungen. Dazu müssen die betroffenen Aufgänge in den Abendstunden auch zeitweise gesperrt werden, und zwar von etwa 21 Uhr bis ungeführ 6 Uhr in der Früh. "Grundregel" ist laut MVG, dass immer nur ein Zugang bearbeitet und geschlossen wird. Auf diese Weise kann der Fahrgastbetrieb in vollem Umfang aufrechterhalten und der Brandschutz sichergestellt werden. Fahrgästen stehen während der Bauarbeiten jeweils die anderen Aus- und Eingänge zur Verfügung. Servicepersonal der MVG ist vor Ort.