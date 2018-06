Über das Lachen, Weinen und Tanzen Matthias Schweighöfer: "Meine Familie ist ein Teil meiner Musik"

"Die Liebe tut eben manchmal auch weh"

Neben lebensbejahenden Themen dreht es sich in den Songs des Frauenschwarms aber auch um Beziehungen, die am Ende sind und Liebeskummer. Doch was singt er lieber? Hymnen auf das Leben oder traurige Melodien? "Die Liebe tut eben manchmal auch weh, daher ist für mich der Herzschmerz in den Hymnen auf die Liebe und das Leben mit drin. Wie Rammstein schon sagten: Liebe ist für alle da", erzählt der Sänger und spannt damit gleichzeitig einen weiten Bogen von seichtem Deutschpop in die harte Rockmusik - für ihn gehört alles zusammen.

Seine Texte lassen vermuten, dass er auch autobiographische Szenen einfließen lässt. Schweighöfer ist seit Jahren mit Ani Schromm, der Mutter seiner zwei Kinder Greta (9) und Valentin (4) zusammen. Doch denkt er an sie und seine Familie, wenn es ans Liederschreiben geht? Darauf kontert er nur: "An wen denkt man beim Aufwachen, im Alltag, beim Schlafengehen, beim Sport, bei der Arbeit, beim Blumenkaufen, beim Abendessen, beim Weintrinken, bei all der Vielfalt des Lebens?"

Ein bisschen mehr verrät der 37-Jährige dann aber doch: "Meine Familie und mein Label wissen, wenn ich Musik mache, sind sie Teil davon. Sie finden das gut und singen mit oder tun zumindest so." Zum Einschlafen wollen seine beiden Kinder allerdings nicht seine Songideen hören. Lieber werden sie "von Bibi und Tina" in den Schlaf gesungen, gibt Schweighöfer großzügig zu.