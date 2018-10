München: "Kein Platz für ein bisschen Lebensfreude?"

Über 8.000 Menschen hatten auf Facebook ihr Interesse an dieser Veranstaltung bekundet. Sie wollten am 11. November, Treffpunkt 19 Uhr am Stachus-Brunnen, singend mit selbst gebastelten Laternen zum St.-Martins-Umzug starten.