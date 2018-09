München - Schwerer Bandendiebstahl in elf Fällen lautet der Vorwurf. Die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, dass drei Bulgaren im Alter von 28, 33 und 52 Jahren im Herbst 2017 Reifen gestohlen haben. In großem Stil. Zum Prozessauftakt am Montag gibt einer der Angeklagten bereits teilweise zu, was in der Anklage steht.