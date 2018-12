München - Gegen 13.30 Uhr klingelte der ca. 45-jährige Mann an der Wohnungstür der 80-Jährigen im Bereich Nördliche Auffahrtsallee und Waisenhausstraße. Unter dem Vorwand, eine Wasserdruckkontrolle durchführen zu müssen, verschaffte sich der Trickbetrüger Einlass in die Wohnung. Zwar zeigte der Täter einen Ausweis im Scheckkartenformat vor, doch das Opfer schaute sich diesen nicht genau an.