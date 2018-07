Wo leben die Millionäre? Die Zahlen für die Regierungsbezirke

53,2 Prozent der Einkommensmillionäre (2.263) hatten ihren Wohnsitz in Oberbayern, wobei 1.268 in der Stadt oder im Landkreis München lebten. 499 Spitzenverdiener (11,7 Prozent) gab es in Schwaben und 424 (10 Prozent) in Mittelfranken. Von den übrigen Millionären lebten 299 in Unterfranken (7 Prozent), 275 in der Oberpfalz (6,5 Prozent), 266 in Niederbayern (6,3 Prozent) und 229 in Oberfranken (5,4 Prozent).