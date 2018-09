Über 40 Jahre Showgeschäft Jeremy Irons wird 70: Zwischen Oscar-Ruhm und Trash-Streifen

Aber nicht immer bewies Irons ein gutes Händchen bei der Rollenauswahl. Alleine bei dem Begriff Videospiel-Verfilmung hätten die Alarmglocken läuten sollen, nichtsdestotrotz nahm er den Part als Schurke in "Dungeons & Dragons" an und spielet sich dabei regelrecht die Schauspielfinger wund. Das hielt ihn 2016 aber nicht davon ab, auch in der Spiele-Umsetzung "Assassin's Creed" mitzuwirken.

Und auch vor den ganz großen Comic-Blockbustern verwehrte er sich nicht. In den DC-Filmen "Batman v Superman" und "Justice League" schlüpfte er als Nachfolger von Michael Caine in die Rolle des Batman-Butlers Alfred. Seinen bislang letzter Kinoauftritt legte er an der Seite von Jennifer Lawrence in "Red Sparrow" hin.

Lange Liebe

Fast so lange wie seine Filmkarriere währt übrigens Irons Ehe mit der Schauspielerin Sinéad Cusack. Seit 28. März 1978 und somit etwas über 40 Jahre sind die beiden verheiratet, die zwei Söhne Max und Sam entsprangen ihrer Liebe. Neben dem runden Geburtstag durfte sich der Mime in diesem Jahr also auch schon über die Rubinhochzeit freuen.