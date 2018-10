Über 100.000 Unterschriften Volksbegehren für bessere Pflege nimmt erste Hürde

Volksbegehren gegen den Pflegenotstand

Das von der Linken ins Leben gerufene Bündnis aus Politikern verschiedener Parteien, Pflegern, Juristen und Ärzten will per Volksbegehren gegen den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern vorgehen und die Anzahl der Krankenschwestern und -pfleger erhöhen – noch über die Planungen des Bundes hinaus (AZ berichtete).