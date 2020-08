Lissabon - Der Finaleinzug beim Champions-League-Turnier in Lissabon ist für den FC Bayern mitten in der Corona-Krise auch von großer finanzieller Bedeutung. Mit den Einnahmen aus dem Endspiel an diesem Sonntag gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr, Sky, DAZN, ZDF und im AZ-Liveticker) könnte der umsatzstärkste deutsche Fußballklub die 100-Millionen-Euro-Marke in der Königsklasse übertreffen oder zumindest in die Nähe kommen.