Dazu kommt noch: Auch die U3 und U6 wird an fünf Abenden von Bauarbeiten betroffen sein. Zwischen Marienplatz und Odeonsplatz wird der U-Bahn-Betrieb dann nach 23 Uhr komplett eingestellt. Los geht es am Sonntag, 13. Mai, die Sperrung gilt an den späten Abenden bis einschließlich Donnerstag, 17. Mai.