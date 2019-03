Alternative zur U3 : Für Fahrten zwischen der Innenstadt und Moosach wird empfohlen, auch die U2 ab/bis Scheidplatz zu nutzen. Außerdem bietet sich die U1 ab/bis Olympia-Einkaufszentrum als Alternative an. Richtung Fürstenried West ist je nach Uhrzeit auch die S7 bis Obersendling (S-Bahnhof Siemenswerke) eine Möglichkeit.

: Für Fahrten in Richtung Garching/Fröttmaning wird empfohlen, bis Odeonsplatz auf die U4/U5 auszuweichen. Richtung Großhadern bietet sich gegebenenfalls bis zum Harras die S7 als Alternative an. Umfahrung mit dem Bus-CityRing: Mit Umstieg an den Haltestellen Giselastraße bzw. Universität und Goetheplatz kann der von den Bauarbeiten betroffene U-Bahn-Abschnitt in der Innenstadt mit den Buslinien 58 und 68 (CityRing) umfahren werden.

Am Sonntag: Schleifarbeiten auf der Linie U6

Zeitgleich mit den Arbeiten am Sendlinger Tor werden am Sonntagabend auf der Linie U6 im Nordosten die Gleise abgeschliffen. An insgesamt zehn Abenden im März und April sind daher ab 22.30 Uhr die Gleise gesperrt. Von Sonntag (24. März) bis Donnerstag (28. März) fährt deshalb zwischen Studentenstadt und Garching Forschungszentrum der Schienenersatzverkehr (SEV). Von Sonntag (31. März) bis Donnerstag (4. April) verkehrt der Bus zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum.