Eppan - Die Lehrzeit von Trainer-Praktikant Miroslav Klose bei Joachim Löw läuft nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland aus. Der dann 40 Jahre alte Weltmeister von 2014 will sich im Anschluss an das WM-Turnier ganz auf seine Aufgabe als Nachwuchscoach beim FC Bayern München konzentrieren. "Jetzt kommt die WM - und dann der Cut. Ich will es als Trainer selbst ausprobieren auf dem Platz. Pendeln zwischen Bayern und DFB geht nicht", sagte Klose im Trainingslager der Nationalmannschaft in Südtirol.